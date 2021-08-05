Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России в августе 2021 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самые высокие зарплаты в России в августе текущего года предлагают генеральному директору компании по производству теплового оборудования, стоматологу-имплантологу и техническому архитектору по разработке корпоративного мессенджера. Об этом в четверг, 5 августа, свидетельствует рейтинг, подготовленные сервисом «Работа.ру».

Глава компании может зарабатывать до 600 тысяч рублей в месяц. Кандидат на эту вакансия должен иметь стаж работы на такой же должности от трех лет, а также автоматизации и систематизации процессов в бизнесе, управленческие навыки и умение работать в офисных программах и 1С.

Стоматологу-имплантологу в частной клинике предлагают до 400 тысяч рублей ежемесячно, стаж работы на вакансию должен быть не менее трех лет. Программисту готовы платить до 275 тысяч – кандидат должен показать успешные кейсы в реализации проектов, администрировании и технической поддержке операционных систем, пишет РИА Новости.

На высокую зарплату также может претендовать глава разработчиков приложений для Android и разработчик C++ - на этих вакансиях указана заработная плата выше 250 тысяч.

Как писал сайт Kp.ru, ранее аналитики назвали регионы России с самыми высокими зарплатами.