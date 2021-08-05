Шойгу предложил построить крупные научно-промышленные центры в Сибири Фото: Министерство обороны РФ

Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу считает, что на территории Сибири необходимо построить три-пять крупных научно-промышленных города, которые могли бы стать отраслевыми экономическими центрами. Об этом глава военного ведомства сказал в четверг, 5 августа, во время встречи с научной общественностью Сибирского отделения Российской академии наук.

- Нам надо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров. Проще говоря – необходимо построить несколько городов с населением 300-500 тысяч человек, а лучше - до миллиона человек. И эти города следует сделать совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности, то есть не просто построить их или перенести туда столицы, - объяснил Сергей Шойгу.

В качестве примера министр обороны России привел планы, которые существовали в советское время незадолго до распада Советского Союза. Глава ведомства отметил, что тогда по известным причинам данный проект был остановлен.

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