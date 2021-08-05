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В мире5 августа 2021 19:47

В СНБО заявили, что Украина не останется без газа после запуска «Северного потока – 2»

У властей Украины есть стратегия энергетической безопасности
Ксения АНУФРИЕВА
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В СНБО заявили, что Украина не останется без газа после запуска «Северного потока – 2»

В СНБО заявили, что Украина не останется без газа после запуска «Северного потока – 2»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина не останется без газа после запуска трубопровода «Северный поток – 2», поскольку у властей государства есть стратегия энергетической безопасности. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он заявил также, что Россия является для Украины «постоянным и ежеминутным риском».

- Без газа мы точно не останемся, у нас есть стратегия энергетической безопасности. Что до действий российской стороны, надо понимать, что у них скоро будут выборы. Многие процессы сейчас имеют свою внутреннюю политическую причину. Мы не должны расслабляться, - сказал Алексей Данилов в интервью изданию «Новое время».

Как писал сайт kp.ru, ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что «Северный поток – 2» является исключительно экономическим и коммерческим проектов, который не влечет никаких политических рисков.