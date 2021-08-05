Зеленский заявил, что делает все для возвращения Украине территорий Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что делает все для возвращения территорий Донбасса и установления мира в регионе, однако, по его мнению, 90 процентов успеха в решении данного вопроса зависит от российского лидера Владимира Путина. Об этом политик сказал в четверг, 5 августа, в интервью телеканалу «Дом».

- Я очень хочу прекращения войны в Донбассе, делаю для этого все. Но не все от меня зависит. И президент России знает мое мнение - сегодня 90 процентов успеха в вопросе возвращения Донбасса зависит от одного человека. Украина не забывает о жителях Донбасса и не оставит их в будущем, - сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины добавил также, что нынешнее положение отдельных районов Донецкой и Луганской областей является «временным».

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией». При этом власти РФ неоднократно подчеркивали, что не претендуют на эти территории и желают, чтобы ситуация на границе разрешилась в короткие сроки.