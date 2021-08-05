Зеленский обвинил бывших президентов Украины в ненависти к стране Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что бывшие власти государства ненавидели свою страну. Об этом политик заявил в четверг, 5 августа, в интервью украинскому телеканалу «Дом».

Он добавил, что, по его мнению, предыдущие киевские власти «созданы для другой страны». Владимир Зеленский считает, что экс-президенты, хотя и родились на Украине, но «сердцем не оттуда».

- Люди, которые управляли страной, - они ненавидели ее. Я говорю абсолютно серьезно. Я считаю, что они ненавидели Украину. Вот как ты ничего не делаешь, дороги не строишь, деревья не сажаешь — ты не хочешь этого. Значит, ты ненавидишь государство, - заявил украинский президент.

Как писал сайт kp.ru, ранее Владимир Зеленский заявил, что делает все возможное для завершения конфликта в Донбассе и возвращение этих территорий Украине, однако он уточнил, что в этом вопросе не всё от него зависит.