Попова: ослаблять ограничения по коронавирусу в регионах России пока рано Фото: Олег УКЛАДОВ

Ослаблять ограничения на фоне пандемии коронавирусной инфекции в российских регионах, где в настоящее время складывается сложная эпидемиологическая ситуация, пока что рано. Уровень коллективного иммунитета, достаточный для прекращения циркуляции вируса, пока не достигнут. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач страны отметила, что заболеваемость коронавирусом продолжает расти в 35 регионах России, стабилизация ситуации наблюдается в 28 регионах.

- Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона, и это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано, - сказала Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Как ранее писал сайт kp.ru, по словам главы министерства здравоохранения России Михаила Мурашко, сейчас наибольшую тревогу вызывает ситуация с эпидемией коронавируса в Туве, Коми, Севастополе, Магаданской и Самарской областях.