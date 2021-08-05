Минэкономразвития заявило о замедлении восстановительного роста ВВП России

Максим Решетников: Минэкономразвития видит замедление восстановительного роста ВВП России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство экономического развития в настоящее время наблюдает признаки замедления восстановительного роста российского ВВП. Ведомство ожидает данных за июль текущего года для уточнения своей оценки. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил глава министерства Максим Решетников в ходе беседы с журналистами.

- По имеющимся данным, мы видим замедление восстановления экономики. Мы еще посмотрим на июльские данные. В новом макропрогнозе до 2024 года оценка инфляции на 2021 года может быть повышена до более пяти процентов. Данные по результатам второго квартала свидетельствуют о восстановлении экономики до уровня середины 2019 года, - сказал министр.

Максим Решетников отметил: следует учитывать также то, что добыча нефти пока что не восстановилась по ОПЕК+. Кроме того, еще не восстановились авиационные перевозки, а также деятельность общепита и сферы услуг. Потенциал восстановления экономики России, по словам главы ведомства, есть, однако пока что темы этого восстановления замедляются.

Министр экономического развития также сообщил, что увеличивает риски для экономического роста России ужесточение денежно-кредитной политики страны.

Как писал сайт kp.ru, в обновленном макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития России до 2024 года говорится, что в текущем году среднемесячная зарплата жителей страны вырастет на 9,1%.