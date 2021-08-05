CNN: разведка США изучает генетические данные о вирусах из лаборатории в Ухане Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Американская разведка изучает генетические данные о вирусах из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила телевизионная компания CNN, ссылаясь на свои источники.

Издание не располагает точной информацией, когда и как разведка США могла получить доступ к этим данным, однако не исключает, что это случилось после взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории в Ухане.

- Теперь Соединенные Штаты владеют сведениями о 22 тысячах вирусов, которые изучали в уханьской лаборатории. Массив генетической информации требует тщательного изучения, работу ведут с помощью суперкомпьютеров в лабораториях американского министерства энергетики. Анализ затруднен тем, что сопроводительные записи сделаны на китайском языке. Сроки завершения работ пока что не определены, - говорится в материале телекомпании.

Как писал сайт kp.ru, накануне бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал фантастикой доклад США об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане. Депутат отметил, что американцы основывали расследование на косвенных данных.