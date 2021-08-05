Зеленский: выдача российских паспортов в Донбассе нарушает международное право Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы нарушает международное право, выдавая свои паспорта в Донбассе. В четверг, 5 августа, политик заявил, что, по его мнению выдача паспортов в Донбассе не отличается от «паспортизации» населения Крыма.

- Сначала ты российские паспорта раздаешь, а потом входишь и говоришь: я защищаю свое население, - сказал Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу «Дом».

Как ранее писал сайт kp.ru, в апреле 2019 года российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Глава государства отметил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, и подчеркнул, что у российской стороны нет желания создавать проблемы Украине, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

Напомним, что за два года «упрощенного порядка» получения российских паспортов в ДНР и ЛНР, их было выдано около полумиллиона.