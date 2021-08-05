В МИД Украины надеются, что поездка Зеленского в США поднимет отношения двух стран на новый уровень

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что предстоящая поездка украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон и его встреча с президентом США Джозефом Байденом выведет отношения двух стран на новый, более высокий уровень.

Об этом Кулеба заявил во время своей встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном, отметив, что у Киева на сегодняшний день «активный диалог с администрацией Джо Байдена». Он также напомнил, что прибыл в американскую столицу, «чтобы подготовить визит президента Украины в Вашингтон», и очень надеется, что этот визит будет «продуктивным», принесет «много результатов, что поднимет наши отношения на новый уровень».

По словам главы украинского МИД, «это в интересах не только США и Украины, но и региона, который я представляю, где должна развиваться демократия», а также «обеспечиваться процветание» и безопасность, передает ТАСС.

Визит президента Украины в США запланирован на 30 августа. Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Киеве заявили, что на встрече с Байденом он должен потребовать для Незалежной статус «особого» союзника США вне НАТО.