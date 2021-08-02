Киевский эксперт считает, что Украина из-за «Северного потока — 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника

Украина должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО, считает «политический эксперт» Фото: REUTERS

Киевский «политический эксперт» Тарас Семенюк считает, что на фоне скорого завершения российского газопровода «Северный поток — 2» Украина должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО, а поднять этот вопрос нужно президенту страны Владимиру Зеленскому во время встречи с американским коллегой Джо Байденом в Белом доме.

«Думаю, стратегически вопрос «Северного потока — 2» уже решен, думаю, что США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО», - заявил Семенюк в эфире телеканала «Украина 24».