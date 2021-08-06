Минэкономразвития: У россиян гораздо меньше кредитов, чем у граждан других стран

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ЦБ РФ КРЕДИТОВАНИЕ Выделить главное выкл По сравнению с показателями других государств закредитованность населения России находится на низком уровне Фото: REUTERS

У россиян гораздо меньше кредитов, чем у граждан других стран – например, по сравнению с Соединенными Штатами или Британией. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

«Что касается закредитованности населения - по сравнению с другими странами она находится на низком уровне. Для сравнения: по России задолженность граждан – менее 20% ВВП. В развивающихся странах – к примеру, в Бразилии, – 30-50%. А в развитых странах, таких как США и Великобритания, – 70-90%», - сказал он в интервью газете «Известия».

Илья Торосов при этом отметил, что человек, когда берет кредит, должен думать о том, чтобы этот займ не вгонял его в «долговую яму», из которой потом не выбраться. Он сообщил, что в правительстве регулярно обсуждаются возможности это обеспечить. Например, сейчас на рассмотрении кабинета министров «находится законопроект, который обязывает информировать заемщика о чрезмерной долговой нагрузке»: предлагается направлять письменное уведомление, если ежемесячный платеж потенциального кредита будет превышать половину дохода.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что число россиян, которые стали невыездными из-за долгов, к началу августа достигло 7,2 миллиона.

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