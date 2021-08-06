Экс-депутат Рады рассказал о роли США в управлении Украиной

Депутат Рады рассказал о роли США в управлении Украиной Фото: REUTERS

Соединенные Штаты имеют своих людей в правительстве, Верховной раде и других властных структурах Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

В эфире телеканала «НАШ» он рассказал, что все специалисты в судебной системе Украины отобраны агентами Вашингтона. По словам Мураева, США принадлежат Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро Украины, антикоррупционный суд.

«Они по сути управляют нашей страной при помощи своих «иностранных экспертов», которые формируют наши институты власти», – сообщил он.

Кроме того, рассказал Мураев, Украина сильно зависит от Международного валютного фонда, поскольку выход инвесторов фонда из облигаций внутреннего государственного займа обернется для Киева дефолтом. Это приведет к стремительному росту цен на все товары, что вызовет массовые протесты по всей Украине.

Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Украины Давид Арахамия заявил, что встреча президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского пройдет «на повышенных тонах», так как Киев недоволен соглашением США и Германии по «Северному потоку – 2».

Как писал сайт kp.ru, визит президента Украины в США запланирован на 30 августа 2021. На Украине заявили, что на встрече с Байденом он должен потребовать для страны статус «особого» союзника США вне НАТО.