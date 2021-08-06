Названы самые востребованные профессии по итогам июля 2021 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лето - традиционное время затишья на рынке труда. Тем не менее, поиск сотрудников не прекращается и в эти жаркие месяцы. Активнее всего ищут IT-специалистов, а также профессионалов в области культуры, образования и госслужбы. Такие данные привел сервис «Работа.Ру», проанализировав более 400 тысяч резюме и вакансий.

Активнее всего по итогам июля фиксировался спрос на менеджеров, специалистов и инженеров со стороны IT-компаний. Прирост по сравнению с июнем составил 24%

Вторая строчка по популярности у учителей, воспитателей и педагогов – прирос 10%.

А замыкает тройку лидеров менеджеры, операторы и бухгалтеры в сфере финансов и страхования. Они в юле требуются на 7% чаще, чем в предыдущем месяце, сообщает «Российская газета».

Вакансии, на которые чаще откликаются соискатели:

Офисные службы и сфера бизнес-услуг,

Сфера бытового обслуживания,

Отрасль транспорта и логистики,

Торговля и маркетинг.

А вот работодатели чаще ищут сотрудников на другие вакансии.

Кого чаще приглашали на собеседования в июле:

Продавцов-кассиров,

Менеджеров по продажам,

Продавцов-консультантов,

Охранников,

Комплектовщиков,

Операторов call-центров.

Ранее исследовании рекрутинговой платформы hh.ru и облачной CRM Talantix рассказали, что чаще всего является причиной отказа в трудоустройстве. В основном это несоответствие зарплатных ожиданий соискателя. Гораздо реже работодатель отказывает из-за пола, возраста или национальности, сообщает ФАН.