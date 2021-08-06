На место побега заключенных из подмосковного ИВС выехала комиссия МВД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На место побега заключенных из изолятора временного содержания в подмосковной Истре выехала комиссия главного управления МВД по Московской области.

«Срочно выехала комиссия областного полицейского главка для установления обстоятельств побега пятерых задержанных из помещения изолятора временного содержания», – передает ТАСС сообщения ведомства.

Как писал сайт kp.ru, ночью в пятницу, 6 августа, из изолятора временного содержания в Истре сбежали пятеро заключенных. Побег был совершен в 4:00 по московскому времени.

Одним из сбежавших из изолятора временного содержания в Истре оказался Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля» – владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Обвиняемые смогли выломать лоток для еды в камере, после чего вскрыли замок и сбежали через заднюю дверь. Сотрудники ИВС не пострадали, оружия у сбежавших при себе не было.