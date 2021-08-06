Шойгу: В Риге, Таллине и Варшаве работают центры антироссийской пропаганды

В Риге, Таллине и Варшаве работают центры антироссийской пропаганды, заявил Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Риге, Таллине и Варшаве действуют центры антироссийской пропаганды, где проходят подготовку в том числе и граждане России.

«Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране», – сказал глава российского Минобороны на встрече с коллективом «Красноярского машиностроительного завода».

Как отметил Шойгу, эти центры мониторят информационное интернет-пространство в поисках тех, «кто ничего хорошего не пишет», после чего предлагают им работу за стипендии. По словам министра, россиян вербуют в такие центры десятками.

Как писал сайт kp.ru, в марте 2021 в Крыму задержали гражданина России, который собирал информацию для украинских разведчиков. Мужчина снимал видео и фото мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения на полуострове.

В июне 2021 в России разоблачили агента украинских спецслужб, который длительное время оказывал «консультативную помощь» Службе безопасности Украины.