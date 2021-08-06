Посольство РФ в Японии предупредило о готовящихся антироссийских акциях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в Токио предупредило о готовящихся акциях протеста ультраправых активистов, которые должны пройти в понедельник, 9 августа, и будут приуроченных к 76-й годовщине вступления Советского Союза в войну с Японией. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 6 августа, сообщении дипмиссии.

«Представители полиции Японии информировали о подготовке японскими ультраправыми организациями 9 августа … серии антироссийских протестных акций», говорится в сообщении, где уточняется, что антироссийские акции планируют провести в районе посольства РФ в Японии, торгпредства России в Японии, а также российских генконсульств в Саппоро, Осаке и Ниигате

Дипломаты призвали находящихся в Японии российских граждан проявлять повышенную бдительность и осторожность для исключения возможных нежелательных инцидентов.

Напомним, накануне первый замминистра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест послу России в Токио Михаилу Галузину из-за с поездки премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Курильские острова. Российский дипломат назвал протест Японии неприемлемым.