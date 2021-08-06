Шойгу: Российская армия завершила основные преобразования

Российская армия завершила основные преобразования, заявил Шойгу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Основные преобразования в российских Вооруженных силах завершены, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В настоящее время основные преобразования в армии и на флоте в целом завершены», – сказал глава Минобороны РФ на встрече с сотрудниками «Красноярского машиностроительного завода».

Как отметил министр, в России созданы Воздушно-космические силы, сформированы группировки войск на стратегических направлениях, силы специального назначения, военная полиция, воинские части и подразделения беспилотной авиации. По мнению Шойгу, российские ВС мобильны и боеспособны и входят число самых передовых и технологически развитых армий мира.

Глава Минобороны добавил, что доля новейших образцов вооружения в войсках доведена 70%, а в стратегических ядерных силах – до 86%.

Как писал сайт kp.ru, Шойгу сообщал, что в 2022 году первый полк Российских войск специального назначения перевооружат баллистическим межконтинентальными ракетами «Сармат»