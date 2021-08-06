После побега пяти заключенных из ИВС в Истре возбуждено дело о превышении полномочий сотрудниками Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственное управление СК по Московской области возбудило уголовное дело после побега пяти заключенных из изолятора временного содержания в подмосковной Истре.

Уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ИВС, сказано на сайте ведомства.

Тем временем МВД также возбудило уголовное дело по факту самого побега. Как рассказала ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, ведомство хочет забрать дело, возбужденное полицией, и передать его в следственные органы.

Как писал сайт kp.ru, ночью в пятницу, 6 августа, из изолятора временного содержания в Истре сбежали пятеро заключенных. Побег был совершен в 4:00 по московскому времени.

Одним из сбежавших из изолятора временного содержания в Истре оказался Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля» – владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Обвиняемые смогли выломать лоток для еды в камере, после чего вскрыли замок и сбежали через заднюю дверь. Сотрудники ИВС не пострадали, оружия у сбежавших при себе не было.