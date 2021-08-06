Глава информационного центра правительства Афганистана убит близ посольства РФ в Кабуле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 6 августа, в Кабуле неизвестными был убит Глава информационного центра правительства Афганистана Давакхан Минапал.

Как передает телеканал 1TV со ссылкой на источники, убийство произошло напротив российского посольства.

«Талибан»* взял на себя ответственность за убийство главы информцентра правительства.

Напомним, в минувший вторник, 3 августа, появилось сообщение о подрыве автомобиля в Кабуле, около дома министра обороны Афганистана в Кабуле генерала Бисмиллы Хана Мохаммади. В момент взрыва главы ведомства не было в доме, а его семью удалось эвакуировать. По некоторым данным, в дом Мохаммади ворвались вооруженные люди, однако силы безопасности смогли дать им отпор, после начала перестрелки с ними. Позже талибы* взяли на себя ответственность за произошедшие, и заявили, что «Талибан»* продолжит атаки на чиновников Афганистана.

*Талибан – запрещенная в России радикальная организация