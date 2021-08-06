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Здоровье6 августа 2021 14:21

Попова призвала учителей вакцинироваться от коронавируса до начала учебного года

Глава Роспотребнадзора выразила надежду, что новый учебный год в стране начнется в обычном формате
Абдулла ШАКИРОВ
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Попова призвала учителей вакцинироваться от коронавируса до начала учебного года

Попова призвала учителей вакцинироваться от коронавируса до начала учебного года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские учителя должны вакцинироваться от коронавируса до начала учебного года, чтобы минимизировать риски заболевания в школах, сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Иммунизация населения и должна в первую очередь обеспечить безопасное начало учебного года», – отметила глава ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

Попова призвала также сделать прививку и родителям школьников, выразив надежду, что новый учебный год в стране начнется в обычном формате. Она отметила, что санитарные правила и методические рекомендации Роспотребнадзора обеспечивают полную безопасность учащимся и педагогам.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рекомендовал учителям сделать прививку от коронавирусной инфекции. При этом он подчеркнул, что вакцинация для педагогов остается добровольной.