Попова: в России требование носить маски на улице сохраняется только для массовых мероприятий

Анна Попова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Носить защитные маски на улице в России не нужно, если это не массовое мероприятие. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что россияне, которые отдыхают, не должны носить маски на улицах. «Вот требования по ношению масок на улицах, если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь россияне ничего не нарушают», - заявила она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Попова напомнила, что в закрытых помещениях это требование сохраняется. По ее словам, оно неизбежно. Она также подчеркнула, что данное правило «действует в преимущественной части стран на планете».

Как писал сайт kp.ru, в ходе интервью Попова также заявила, что Россия научилась справляться с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией за четыре недели, хотя ранее это занимало два с половиной месяца