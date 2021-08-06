Премьеры стран Балтии сообщили о разработке новых санкций ЕС против Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьеры Эстонии, Литвы и Латвии в своем совместном заявлении, принятом в пятницу, 6 августа, сообщил о разработке новых санкций в отношении Белоруссии, а также о готовности защищать внешнюю границу Европейского союза от нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба эстонского правительства.

«Сегодня мы решили, что страны Балтии совместно возглавят разработку дополнительных санкций Европейского Союза против белорусского режима», - приводит пресс-служба слова главы правительства Эстонии Каи Каллас.

Кроме того, эстонский премьер-министр отметила, что Таллин должен продолжить выявлять торговцев людьми и их бизнес-модели. По ее словам, в вопросах защиты границ от нелегальных мигрантов, кроме тесного сотрудничества со странами-членами и институтами ЕС, необходимо вести диалог со странами, из которых приезжают мигранты.

Каллас также сообщила, что Эстония продолжит оказывать поддержку Литве. «Я заверяю, что Эстония, как член Совета Безопасности ООН, всегда готова предпринять шаги в поддержку Литвы», - отметила она.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонных переговоров с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что страны Евросоюза должны дать отпор миграционной атаке Минска, которая якобы направляет через свою территорию трафик нелегалов. По его словам, ЕС должен задействовать все свои дипломатические инструменты, а также укрепить границу Литвы и Европейского союза с Белоруссией.