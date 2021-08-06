Путин поручил мониторить доходы малообеспеченных россиян и оказывать им поддержку

Владимир Путин поручил мониторить доходы малообеспеченных россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил правительству мониторить доходы малообеспеченных граждан и при необходимости оказывать им дополнительную поддержку. Об этом сообщила пресс-служба Кремля

- Правительству Российской Федерации… организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста, — гласит текст сообщения.

Также российский лидер поручил представить доклад 1 ноября 2021 года, далее — раз в полгода.

В июле 2021 Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России практически вернулся к параметрам 2019 года – 4,9%. Ранее глава государства назвал принципиальным вопрос рынка труда, отметив, что перед российским правительством стоит задача снизить уровень безработицы до показателей, которые были в стране до пандемии коронавируса.