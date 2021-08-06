Суд арестовал москвича, уколовшего школьницу шприцем с наркотиком Фото: Андрей МИРЕЙКО

Кузьминский суд Москвы арестовал Романа Ильясова по делу о склонении школьницы к употреблению наркотических средств. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Карина Калёнова.

Накануне стало известно, что правоохранительные органы задержали москвича 1997 года рождения в рамках проверки истории о 15-летней школьнице, сообщившей, что кто-то уколол ее в ягодицу на улице неизвестным веществом. Позже в больнице в крови у пострадавшей обнаружили наркотики. Молодой человек был запечатлен на видеозаписи с камер наблюдения. Его задержали и он дал признательные показания.

Задержанного мужчину обвиняют по п. «а» ч. 3 ст. 230 Уголовного кодекса Российской Федерации «склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отношении несовершеннолетнего».

«Суд избрал Ильясову меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 октября», - приводит РИА Новости сообщение пресс-секретаря суда.