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Общество6 августа 2021 18:28

Восемь авиакомпаний России получили допуск на полеты на курорты Египта

Речь идет об компаниях "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Восемь российских авиакомпаний получили допуск на полеты на курорты Египта

Восемь российских авиакомпаний получили допуск на полеты на курорты Египта

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на египетские курорты.

Речь идет об авиакомпаниях "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air.

- Решение межведомственной комиссии в части предоставления допусков на полеты в курортные города Египта основано на имеющихся коммерческих правах. Разрешение на полеты будет предоставлено после соответствующего решения оперштаба, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, туристические поездки в Египет из России могут возрасти благодаря расширению столичной квоты и запуску рейсов из регионов. Об сообщили источники в туристической отрасли. В августе, вероятно, будут открыты чартерные полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. В этом случае туристический поток будет определяться не ситуацией с коронавирусом, а спросом у россиян и готовностью авиакомпаний и туроператоров осуществлять поездки.