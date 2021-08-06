Путин облетел пострадавшие от лесных пожаров районы Челябинской области

Владимир Путин осмотрел пострадавшие от лесных пожаров районы Челябинской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский лидер Владимир Путин облетел на вертолете пострадавшие в результате лесных пожаров районы Челябинской области.

- Пострадала также Челябинская область, мы сейчас на вертолете облетели, посмотрели несколько мест, где, к сожалению, тоже были пожары и, к сожалению, не обошлось без жертв. — сообщил он на совещании о ситуации с пожарами и паводками в российских регионах.

Напомним, что на юге Челябинской области в середине июля возникли сильные природные пожары. Огонь уничтожил более 50 домов в поселке Джабык Карталинского района и 10 жилых домов в Запасном. Владимир Путин прибыл в регион, чтобы осмотреть пострадавшие районы.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что с начала пожароопасного периода в России пройденная огнем лесных пожаров площадь превысила 6 млн га. Он добавил, что больше всего зданий было разрушено в Челябинской области — 78.