Полиция объявила награду в 1 млн рублей за информацию о сбежавшем из истринского ИВС Мавриди

МВД РФ объявило награду в 1 млн рублей за информацию о сбежавшем из истринского ИВС Мавриди Фото: Артем КИЛЬКИН

МВД России объявило награду в 1 миллион рублей за помощь в розыске обвиняемого в убийстве Александр Мавриди.

Как говорится в сообщении ведомства, предварительно установлено, что в ноябре прошлого года Мавриди совершил убийство в Подмосковье. При этом в качестве орудия совершения преступления использовался арбалет.

- Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06, — гласит сообщение МВД.

В ведомстве подчеркнули, что обратившимся гарантируют безопасность и конфиденциальность.

Напомним, в ночь на пятницу, 6 августа, из ИВС в Истре сбежали пятеро заключенных. Сообщалось, что одним из сбежавших оказался Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля» - владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Как уточняется, совершившие побег смогли выломать лоток для еды в камере заключения, после чего вскрыли замок, сбежав через заднюю дверь.