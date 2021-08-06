Задержаны двое сотрудников ИВС в Истре после побега пятерых заключенных Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет России задержал двоих сотрудников изолятора временного содержания в подмосковной Истре после побега пяти заключенных. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Задержаны двое сотрудников ИВС ОМВД России по Истре. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу 5 человек», - заявила она.

Как писал сайт kp.ru, накануне Следственное управление СК по Московской области возбудило уголовное дело после побега заключенных по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Одновременно Министерство внутренних дел РФ возбудило уголовное дело по факту самого побега.

Напомним, в ночью на пятницу, 6 августа, из ИВС в Истре сбежали пятеро заключенных. Сообщалось, что одним из сбежавших оказался Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля» - владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Как уточняется, совершившие побег смогли выломать лоток для еды в камере заключения, после чего вскрыли замок, сбежав через заднюю дверь.