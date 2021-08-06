Росстат впервые с сентября 2020 года зафиксировал продовольственную дефляцию Фото: Мария ЛЕНЦ

Согласно данным Росстата, в России впервые с сентября 2020 года зафиксировали продовольственную дефляцию. Цены на продукты в среднем снизились на 0,5%.

- В июле значительное влияние на динамику цен оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, картофель подешевел на 20,3%, огурцы - на 19,5%, помидоры - на 17,9%, свекла - на 16,6%, лук - на 8,1%, бананы - на 5,7%, морковь - на 4,6%, — говорится в сообщении статистического ведомства.

Также стоимость винограда снизилась на 2,5%, цены на свежие грибы упали на 2,3%.

Напомним, Министерство экономического развития не будет продлевать соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло после 1 октября текущего года. Как отметил глава ведомства Максим Решетников, власти России считают достаточными принятые механизмы, поэтому соглашение закончит свое действие и "уйдет в прошлое".