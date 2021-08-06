Цены на бензин в России с начала 2021 года выросли почти на 5,2%

В России цены на бензин с начала 2021 года выросли почти на 5,2% Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Согласно данным Росстата, цены на бензин в России с начала 2021 года выросли на 5,17%, что превысило темпы роста индекса потребительских цен за аналогичный период — показатель составил 4,51%.

Относительно июля прошлого года цены на бензин увеличились в среднем на 5,84%. К июню 2020 года рост составил 0,7%.

Напомним, данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) свидетельствуют о поднятии биржевых территориальных индексов бензина марки "Регуляр-92" и сжиженных углеводородных газов (СУГ). По итогам торгов 3 августа они вновь обновили рекордные значения. Бензин Аи-92 вырос за день на 0,3%, до 57,602 тыс. руб. за тонну. В прошлый раз он обновил свой максимум 22 июля - стоимость этой марки топлива была на уровне 57,597 тыс. руб. за тонну.