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Общество6 августа 2021 21:29

Глава МЧС РФ предложил вернуть охрану лесов на федеральный уровень

Лесные пожары в Челябинской области начались из-за неосторожного обращения с огнем, а также из-за сухих гроз, считает Евгений Зиничев
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Глава МЧС РФ Евгений Зиничев предложил вернуть охрану лесов на федеральный уровень

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев предложил вернуть охрану лесов на федеральный уровень

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил вернуть охрану лесов с регионального на федеральный уровень.

- На наш взгляд, в целях стабилизации ситуации с природными пожарами необходимо вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по защите и воспроизводству лесов, — сказал он на совещании с российским лидером Владимиром Путиным о ситуации с паводками и пожарами в регионах страны.

По мнению Зиничева, лесные пожары в Челябинской области начались из-за неосторожного обращения с огнем, а также из-за сухих гроз.

Ранее Евгений Зиничев сообщил, что с начала пожароопасного периода в России пройденная огнем лесных пожаров площадь превысила 6 млн га. Он добавил, что больше всего зданий было разрушено в Челябинской области — 78. Также во время совещания Минприроды сообщило, что затраты на борьбу с лесными пожарами в РФ необходимо увеличить более чем в два раза, до 14 млрд рублей.