Биологи создали тест, определяющий коронавирус в слюне

Американские ученые создали тест, определяющий коронавирус в слюне Фото: ИВАНОВА Диана

Американские молекулярные биологи приспособили геномный редактор CRISPR/Cas12, чтобы искать следы коронавирусной инфекции в слюне. Об этом пишет научный журнал Science Advances.

- Нашу платформу можно легко и очень быстро запрограммировать на обнаружение новых вариаций коронавируса, если те начнут распространяться. Текущая версия системы может распознавать британские, южноафриканские и бразильские штаммы SARS-CoV-2, однако ее можно легко приспособить и для обнаружения дельта-варианта вируса, — сообщил один из авторов исследования.

Как отметили ученые, эта систему диагностики настолько проста, что ей можно пользоваться в домашних условиях. Для этого необходим набор реагентов, а также смартфон с камерой, бесплатное приложение, батарейка и пластиковый инкубатор, который можно напечатать на 3D-принтере.

Ранее ученые российского Федерального медико-биологического агентства разработали тест для выявления четырех наиболее значимых мутаций коронавирусной инфекции, в том числе индийского штамма заболевания. Новый тест также позволит выявлять новые генетические линии вируса.