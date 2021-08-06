Основателя Baring Vostok Майкла Калви приговорили к 5,5 годам условно

Майкла Калви приговорили к 5,5 годам условно Фото: REUTERS

Основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви приговорили к 5,5 годам условно по делу о растрате 2,5 млрд рублей.

- Назначить Калви наказание в виде пяти лет и шести месяцев колонии условно, - огласила приговор судья Анна Сокова.

Кроме того, гражданин Франции Филипп Дельпаль, проходящий по этому же делу, получил 4,5 года условно. Всем остальным фигурантам дела также назначили условные сроки. Производство по иску о растрате 2,5 миллиарда рублей было прекращено из-за возмещения вреда.

Напомним, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви подозревали по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный": шесть лет назад банк предоставил кредит "Первому коллекторскому бюро". В 2017 году руководство кредитной организации согласилось, чтобы должник расплатился не деньгами, а пакетом 59,9% акций люксембургской компании. Пакет акций сперва оценили в три миллиарда, при том, что его рыночная стоимость не превышала 600 тысяч рублей. В результате 2,5 миллиарда остались у коллекторов, банк утратил право требовать их возврата. 5 августа Мещанский суд города Москвы признал Калви виновным в растрате чужого имущества в особо крупном размере.