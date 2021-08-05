Суд вынес обвинительный приговор по делу Калви и Дельпаля о растрате 2,5 миллиарда рублей Фото: REUTERS

Мещанский суд в российской столице сегодня вынес обвинительный приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате 2,5 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает агентство ТАСС.

- Майкл Калви совершил растрату чужого имущества в особо крупном размере, - сообщила судья Анна Сокова во время оглашения вводной части приговора. Само наказание для подсудимых она назовет в заключительной части приговора.

Напомним, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви подозревали по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный»: шесть лет назад банк предоставил кредит «Первому коллекторскому бюро». В 2017 году руководство кредитной организации согласилось, чтобы должник расплатился не деньгами, а пакетом 59,9% акций люксембургской компании. Пакет акций сперва оценили в три миллиарда, при том, что его рыночная стоимость не превышала 600 тысяч рублей. В результате 2,5 миллиарда остались у коллекторов, банк утратил право требовать их возврата.

В июле текущего года прокуратура по итогам рассмотрения дела посчитала вину Калви и других фигурантов дела доказанной и попросила суд вынести обвинительный приговор.