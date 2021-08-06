Майкл Калви заявил после суда, что для него условный срок — почти победа

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви приговорен по делу о растрате 2,5 млрд рублей к 5,5 годам условно Фото: REUTERS

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви после оглашения приговора в Мещанском суде Москвы заявил журналистам, что для него условный срок — почти победа, но он еще подумает над возможностью обжалования решения суда, поскольку считает обвинение в растрате «оскорбительным».

«Получение условного срока по такой категории дел – это почти победа с учетом практики российских судов. Обвинение в растрате оскорбительно для меня как инвестора», - приводит его слова ТАСС.

Майкл Калви добавил, что у этого дела «нет ущерба, нет преступного состава и нет потерпевших», да и самого преступления, в котором его обвиняют, тоже не было.

«Нам нужно прочитать, изучить полный текст приговора, чтобы определить наши дальнейшие действия, в том числе решить, обжаловать его или нет», - сказал он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Майкл Калви по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей приговорен к 5,5 годам условно. Проходивший по этому же делу гражданин Франции Филипп Дельпаль получил 4,5 года условно. Производство по иску о растрате было прекращено из-за возмещения вреда.