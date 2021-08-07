У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1

Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Греции Фото: REUTERS

Ранним утром в субботу, 7 августа, у побережья Греции в Эгейском море произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1. Об этом говорится в сообщении на сайте Геологической службы США (USGS).

По данным американских сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии примерно 68,3 километра к юго-западу от города Кос, население которого составляет около 19 тысяч человек. Очаг землетрясение залегал на глубине 10,7 километра.

Информации о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце июля в американском штате Аляска произошло мощное землетрясение магнитудой 8,1. Эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к юго-востоку от небольшого населенного пункта Перривилл, очаг залегал на глубине 3,4 километра.