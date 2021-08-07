Kyodo: Мужчина, напавший на пассажиров поезда в Токио, пытался поджечь вагон

Полиция Токио задержала мужчину, который напал с ножом на пассажиров поезда Фото: REUTERS

Полиция японской столицы задержала мужчину, который накануне напал с ножом на пассажиров поезда в Токио. Выяснилось, что злоумышленник также пытался устроить в вагоне пожар – он разлил там подсолнечное масло и попытался его поджечь, передает агентство Kyodo.

По его данным, подозреваемому в этой атаке 36 лет, а в момент задержания правоохранители при обыске обнаружили у него из-под масла и зажигалка. Мужчина был арестован в одном из круглосуточных магазинов примерно через час после того, как скрылся с места преступления. Дело в том, что злоумышленник сам рассказал сотруднику магазина о том, что случилось, сознался в содеянном. А тот срочно вызвал полицию.

Причем в ходе допроса мужчина тоже признал, что это он напал на людей в поезде, объяснив свой поступок желанием убивать. По словам задержанного, он специально выбрал для нападения вагон пассажирского поезда в расчете на то, что в замкнутом пространстве будет больше жертв – людям некуда бежать. Нападавшему предъявлено обвинение в попытке убийства.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось о двух пострадавших, к этому часу стало известно, что в результате атаки пострадали не менее десяти человек: одни получили ножевые ранения, другие – травмы и ушибы в давке, когда пассажиры пытались спастись от убийцы. Расследование продолжается.