Экс-депутат Рады заявила, что Украина может «вернуть» Крым только при примирении с РФ

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман назвала условие для того, чтобы Украина вновь «была с Крымом и Донбассом». По ее мнению, это будет возможно только в том случае, если Киев помирится с Москвой.

«Нужно, чтобы мы, три братских народа, которые всегда жили в согласии, у которых общая родословная и корни, чтобы мы думали, как жить вместе, уважили наши особенности, развитие, культуру, язык и так далее», - заявила экс-депутат в эфире телеканала «НАШ».

Герман добавила, что украинцам необходимо навсегда забыть о своей «мечте» в том случае, если они не начнут жить в дружбе и мире с соседними странами и братскими народами.

Как писал сайт kp.ru, накануне, бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил о приближающемся разделе незалежной. Экс-парламентарий полагает, что часть территорий на юго-востоке Украины отойдет под юрисдикцию России, в результате чего, от незалежной может остаться только «небольшой кусочек».

Напомним, Крым вернулся в состав России по результатам референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с РФ.