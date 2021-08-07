В Роспотребнадзоре рассказали, что постковидным синдромом чаще страдают женщины Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева назвала людей, у которых чаще встречается постковидный синдром, отметив, что это зачастую происходит у женщин, однако дольше коронавирусом болеют, по некоторым данным, мужчины.

«Факторами риска развития постковидного синдрома являются пожилой возраст, женский пол, тяжелое течение инфекции, наличие хронической сопутствующей патологии, а также оксигенотерапия в остром периоде болезни», - приводит РИА Новости слова эпидемиолога.

При этом Плоскирева уточнила, что достоверных данных о гендерных различиях в течении COVID-19 пока нет, хотя некоторые эксперты считают, что мужчины болеют дольше.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали о риске инфаркта и инсульта после коронавируса. Как отметил специалист, COVID-19 может привести к формированию необратимых изменений в легких.