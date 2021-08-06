В Роспотребнадзоре рассказали о риске инфаркта и инсульта после коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

Коронавирус способен привести к формированию необратимых изменений в легких, инсульту и инфаркту, после которых человек может стать инвалидом. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«В исходе коронавирусной инфекции могут формироваться необратимые изменения в лёгких (фиброз), развиваться инфаркты и инсульты, которые могут приводить к инвалидизации пациентов»,- приводит РИА Новости слова специалиста.

Плоскирева сообщила, что у некоторых людей, перенесших COVID-19, сохраняются длительное время различные клинические проявления, независимо от того, потребовалась ли им госпитализация или нет. По ее словам, речь может идти об астеническом синдроме и респираторном симптоме, в первую очередь, кашле. Как она уточнила, у многих пациентов такие изменения носят обратимый характер.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что у пациентов, которые заразились дельта-штаммом коронавируса, болезнь чаще протекает в среднетяжелой и тяжелой форме. Как отмечается, сам процесс лечения этого штамма проходит более сложно.