Аналитик предупредил об опасности утечки данных через скриншоты Фото: Иван ВИСЛОВ

Скриншоты, которые делают сотрудники разных компаний и распространяют при помощи незащищенных мессенджеров, могут стать причиной утечки корпоративных данных. Об этом предупредил управляющий партнёр коммуникационного агентства Марк Шерман.

«Сотрудники стали больше коммуницировать в онлайне, в том числе и электронный документооборот перешёл на новый уровень. Сотрудники, чтобы посоветоваться с коллегами, начали делать скриншоты и пересылать их в открытых мессенджерах», - приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Шерман полагает, что именно через скриншоты в интернет попадает большое количество той информации, которая не должна была там появиться. По его словам, эти данные могут использовать конкуренты для хищения бизнес-моделей, а также для нанесения ущерба репутации.

Специалист советует работодателям заключить с сотрудниками дополнительное соглашение с оговоркой условий, согласно которым любая конфиденциальная документация или информация должна передаваться исключительно через защищенные мессенджеры или же по установленным компанией защищенным каналам.

Напомним, ранее эксперт рассказал о новом способе кражи денег с помощью сим-карт. Мошенники научились красть деньги, зная только номер телефона жертвы.