Росстат: коронавирус стал причиной 23 372 смертей в России в июне 2021 Фото: REUTERS

Коронавирусная инфекция стала основной причиной 23 372 смертей в России в июне текущего. Такие данные приводит Росстат.

Как отмечается в документе ведомства, в 19 998 случаях COVID-19 был окончательно подтвержден, но еще в 3 374 - необходимы дополнительные исследования.

Согласно приведенным данным, в 881 случае заболевшие коронавирусом умерли по другим причинам, однако COVID-19 оказал влияние на развитие заболевания и наступление смерти. Кроме того, по информации ведомства, еще 2 865 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию умерли из-за других причин, и COVID-19 никак не повлиял на летальный исход.

Напомним, днем ранее в России выявили 22 660 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки зарегистрировали 729 летальных исходов, а полностью выздоровели 20 141 человек. Таким образом, по состоянию на минувшую пятницу, 6 августа, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 6 402 564 человек. Жертвами инфекции в общей сложности стали 163 301 заболевших, а полностью выздоровели 5 720 353 пациента.