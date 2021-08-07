CNN назвал дату, когда США собираются объявить о новых санкциях против Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация президента США Джо Байдена может объявить о новых санкциях в отношении Белоруссии уже в понедельник, 9 августа.

Такие данные приводит телеканал CNN со ссылкой на источник в американском конгрессе, отмечая, что ограничения будут озвучены специально в годовщину президентских выборов в Белоруссии, которые проходили 9 августа 2020 года. При этом не уточняется, в отношении кого именно будут направлены новые санкции.

В публикации отмечаются слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая ранее сообщила журналистам, что в ходе своего визита в Вашингтон в июле предоставила администрации президента США список компаний, монополизированных, по ее мнению, главе Белоруссии Александром Лукашенко, включая «Беларуськалий», а также лесные, нефтяные и сталелитейные корпорации, призвав американские власти ввести более строгие ограничения, а также назвав предыдущие «символическими» и «мягкими», не способными ударить по режиму.

Напомним, днем ранее, 6 августа, премьеры стран Балтии сообщили о разработке новых санкций Европейского союза против Белоруссии.