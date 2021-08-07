Власти Литвы пообещали по 300 евро нелегальным мигрантам, согласившимся вернуться на родину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литовские власти пообещали мотивационную выплату в размере 300 евро нелегальным мигрантам из стран Азии и Африки, проникшим в Литву через Белоруссию и согласившимся вернуться на родину. Об этом в субботу, 7 августа, сообщила директор департамента миграции при Министерстве внутренних дел республики Эвелина Гудзинскайте.

«В аэропорту перед посадкой в самолет этим лицам наличными будет вручено единовременное пособие в размере €300», - сказала политик в эфире национального радио LRT, уточнив, что такой выплатой нелегальный мигрант сможет воспользоваться только однажды.

По ее словам, если этот человек снова окажется в Литве, то на получение подобного пособия он претендовать не сможет.

Предлагаемые выплаты значительно меньше, чем те суммы, которые нелегальные мигранты платят организаторам незаконной миграции за доставку в Литву. По данным СМИ, подобное путешествие обходится многим жителям Ирака в 10 тысяч евро и дороже.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что страны Евросоюза должны дать отпор миграционной атаке Белоруссии, которая якобы направляет через свою территорию трафик нелегалов. По его словам, Европейский союз должен задействовать все свои дипломатические инструменты, а также укрепить границу Литвы и ЕС.