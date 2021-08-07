В аэропорту Рима задержана 70-летняя глава мафиозного клана Фото: REUTERS

Итальянские карабинеры задержали в аэропорту Рима предполагаемую босса клана неополитанской мафии «Каморра» Чампино Марию Личчарди, которая планировала лететь в Испанию.

Как передает издание La Reppublica, в Италии женщине приписывают серию вымогательств, а также мошенничество и другие преступления. В прошлом 70-летняя Личчарди уже была судима. В декабре 2009 года задержанная была освобождена из тюрьмы после восьми лет лишения свободы.

Напомним, в 2018 году карабинеры итальянского Неаполя арестовали еще одного из лидеров «Каморра» Антонио Орландо, который скрывался от властей с 2003 года.

«Каморру» называют одной из самых жестоких мафиозных группировок в Италии, деятельность которой подробно описал публицист Роберто Савиано в своей книге «Гоморра». Как сообщалось, члены неополитанского клана «Каморры» держат под контролем утилизацию городских отходов, в том числе токсичных, которые просто закапывают в землю, тем самым подвергая угрозе экологию и здоровье жителе.