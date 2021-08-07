Эпидемиолог рассказал, как суперраспространитель заразил коронавирусом 1,5 тысячи россиян

Врач рассказал, как суперраспространитель заразил коронавирусом 1,5 тысячи россиян Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, как суперраспространитель коронавирусной инфекции мог заразить 1,5 тысячи человек. Это может быть связано с особенностями иммунной системы человека, считает специалист.

- Организм такого заболевшего создает благоприятные условия для более быстрой репликации вирусных частиц и большего выброса их во внешнюю среду, — цитирует эксперта телеканал "360".

Шунков добавил, что другими факторами могут быть образ жизни или профессия распространителя. В частности, человек мог часто посещать места массового скопления людей, где не соблюдалась социальная дистанция.

Ранее руководитель филиала научного центра "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, что один человек в России заразил новой коронавирусной инфекцией сразу полторы тысячи других. Это максимальный случай суперраспространения, который зафиксировали в стране, отметил он. При этом, согласно статистике, один заболевший коронавирусом заражает в среднем от одного до трёх человек. Как отмечается, в случае с "индийским" штаммом COVID-19 число инфицированных может достигать пяти - шести человек.