В Госдуме назвали нецелесообразным призыв увеличить рабочую неделю в России

В Государственной думе назвали нецелесообразным призыв увеличить рабочую неделю в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев оценил призыв увеличить рабочую неделю в России.

- Я думаю, что в рамках трудового кодекса это сегодня невозможно сделать. Потому что есть гарантии у работников, закреплённые Трудовым кодексом, — заявил он в разговоре с RT, отметив, что такое предложение является "нецелесообразным".

Терентьев отметил, что изменять рабочую неделю стоит только "с точки зрения повышения производительности", а увеличение рабочих дней не всегда влияет на повышение выработки продукции.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат от КПРФ Николай Арефьев предложил увеличить рабочую неделю для восстановления экономики. Политик отметил, что россиянам надо думать не о четырехдневной рабочей неделе, а "о продленке". По его мнению, это поможет "вытащить страну из разрухи". Арефьев также заявил, что в стране сегодня нет инструментов, которые бы смогли позволить перевести производство на сокращенную рабочую неделю.