Глава СНБО обвинил РФ в попытках "уничтожить" Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия пытается уничтожить Незалежную и для реализации этого плана привлекла европейских политиков.

По его словам, Украине предстоит решить множество проблем, одной из которых является присоединение к европейской энергосистеме в 2023 году.

- Для этого нам надо пройти очень много процессов, мы должны сделать тестовое отключение от общей энергосистемы с Россией, и Россия нам в этом точно не помогает, а делает все, чтобы уничтожить нашу страну, — заявил Данилов в интервью журналу "Новое время".

Он считает, что для этого РФ привлекает европейских "мастодонтов" — политиков из Австрии, Франции и Германии, которые перешли на работу в российские компании.

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил, что киевским властям стоит перестать "быть упоротыми", "найти разум и терпение" и не вступать в открытое противостояние с Россией. Украинский депутат добавил, что его страна может существовать, только если не будет вступать в открытое противостояние с Москвой. Он также посоветовал Киеву решить вопрос по Донбассу с российской стороной.