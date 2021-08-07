Депутат Верховной рады признал, что Украина слабее России, а киевские власти – «упоротые»

Депутат Верховной рады: Украина, Белоруссия и Россия должны жить «в абсолютной дружбе и спокойствии» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что киевским властям стоит перестать «быть упоротыми», «найти разум и терпение» и не вступать в открытое противостояние с Россией.

«Исторически Россия мощная, а мы слабее. Мы не должны быть упоротыми, идти напролом и рушить все вокруг себя», - сказал он в интервью журналистке Наталии Влащенко, опубликованном в ее Youtube-канале.

Украинский депутат добавил, что его страна может существовать, только если не будет вступать в открытое противостояние с Москвой. Он также посоветовал Киеву решить вопрос по Донбассу с российской стороной.

Кроме того, Евгений Шевченко отметил, что из-за «ментальных» различий Украина, Белоруссия и Россия не могут быть единым государством, но должны жить «в абсолютной дружбе и спокойствии».

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» назвал возникшую между двумя странами стену «большой бедой», а также выразил мнение, что сложившаяся ситуация – это результат общих ошибок. Чтобы их исправить, нужно обратиться к истории, в которой «и русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы».

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Статья «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликована на сайте Кремля сразу на русском и на украинском языках. «Комсомолка» публикует главные выдержки из этой статьи (подробности).